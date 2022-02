Vítimas de tragédia das chuvas em Petrópolis chegam a 94; 25 são resgatadas

Defesa Civil atualizou número de vítimas (foto: Carl de Souza/AFP)

A Defesa Civil do Estado do Rio de Janeiro e o Corpo de Bombeiros atualizou para 94 o número de mortos em decorrência das chuvas em Petrópolis, Região Serrana do estado. Até a noite desta quarta-feira (16/2), foram resgatadas 25 pessoas dos escombros provocados pelos temporais.

Os bombeiros ainda não têm ao certo o número de desaparecidos. Porém, o Ministério Público do Rio de Janeiro divulgou que há um cadastro com 25 pessoas ainda sem ser encontradas.

Desde as primeiras horas do dia, a Polícia Civil e o Ministério Público do Rio montaram forças-tarefas para ajudar na identificação de corpos e busca por desaparecidos. Uma estrutura foi erguida ao lado do Posto Regional de Polícia Técnica Científica (PRPTC) de Petrópolis para preservar os corpos.





O governador Cláudio Castro (PL) e o prefeito Rubens Bomtempo (PSB) acompanharam os trabalhos das equipes de resgate. O chefe do executivo estadual solicitou ajuda ao governo federal para amparar as famílias atingidas Até o momento, 372 pessoas estão desabrigadas ou desalojadas e 89 áreas foram atingidas. Um dos bairros mais atingidos foi Alto da Serra. Mais de 180 moradores de áreas de risco estão sendo acolhidos.A prefeitura decretou estado de calamidade pública e informou que as equipes dos hospitais foram reforçadas para o atendimento às vítimas. Quem tiver parentes desaparecidos deve procurar a delegacia.