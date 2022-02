Moradores de Petrópolis relatam drama após temporal e pedem ajuda

Moradores mostram destruição na cidade (foto: Carl de Souza/AFP)

A tragédia na cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro, já fez 66 vítimas e várias ainda seguem desaparecidas, segundo a Defesa Civil do município . O prefeito da cidade, Rubens Bomtempo, também decretou luto por três dias pelas vidas perdidas na tragédia. Pelas redes sociais, moradores da região fizeram relatos das consequências da tragédia e pediram apoio para seguir em frente.

Em um vídeo publicado no Twitter, o morador João Almirante mostra os estragos nas ruas, que estão sujas com lama, além de relatar a queda de uma ponte. “As pontes foram todas embora”, disse ele.

Mais um pouco do caos em Petrópolis pic.twitter.com/akUcIwdCv9 %u2014 Joao Almirante (@JoaoAlmirante2) February 16, 2022

No vídeo publicado pelo usuário Simone Sarmanho é possível ver uma das ruas alagadas e várias pessoas desabrigadas. Em determinado momento, ela relata estar vendo vários corpos ao seu redor e que as pessoas estão morrendo.

A situação agora na cidade de Petropolis.. pic.twitter.com/82mPFp2r9f %u2014 simone sarmanho (@NerySarmanho) February 16, 2022

Houveram relatos também de arrastões após as chuvas e muitos comerciantes relataram perdas.

Ainda há desaparecidos

Segundo o Corpo de Bombeiros da região, as buscas por desaparecidos ainda não terminaram. Na tarde desta quarta-feira (16/2), foi confirmado o resgate de 21 pessoas ainda com vida e a previsão é de que mais vítimas sejam encontradas ao longo do dia.

O Centro de Defesa dos Direitos Humanos de Petrópolis está prestando apoio para as famílias e também está recebendo doações para ajudar as vítimas e pessoas desabrigadas.





Nas redes sociais, familiares buscam ajuda para encontrar pessoas desaparecidas.