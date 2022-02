Petrópolis: sobe para 66 o número de mortos pelas chuvas

Deslizamentos e alagamentos levou a 66 mortes em Petrópolis (foto: Carl de Souza/AFP)

Subiu para 66 o número de mortos com a grande quantidade de chuvas e deslizamentos que atingem a cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro, desde a tarde da última terça-feira (15/2), segundo o Corpo de Bombeiros. De acordo com a prefeitura do município, foram registrados 171 deslizamentos de terra na região e o Corpo de Bombeiros ainda não sabe o número de desaparecidos.

A previsão é de que mais vítimas sejam encontradas ao longo do dia. Segundo o Governo do Rio de Janeiro, 21 pessoas foram resgatadas com vida.

Veja mais: Galeria de fotos da tragédia





O prefeito do município, Rubens Bomtempo, decretou luto de três dias pelas vidas perdidas na tragédia. “Estamos trabalhando para dar uma resposta rápida e efetiva para a nossa população”, disse ele nas redes sociais.

O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, foi para a cidade para prestar apoio. “Só sairei daqui depois que nós tivermos um trabalho 100% organizado e pronto para atender melhor ainda a população”, disse ele no Instagram oficial do Governo do Estado. Ele pediu ajuda ao governo federal para reconstruir a cidade.

Já o presidente Jair Bolsonaro (PL), está na Rússia para ter reuniões com o presidente do país, Vladimir Putin, e também falou sobre as chuvas na cidade de Petrópolis. “Retorno na próxima sexta-feira e, mesmo distante, continuamos empenhados em ajudar ao próximo. Deus conforte aos familiares das vítima", disse ele.

- De Moscou tomei conhecimento sobre a tragédia que se abateu em Petrópolis/RJ.



- Fiz várias ligações para os Ministros @rogeriosmarinho e Paulo Guedes para auxílio imediato às vítimas, bem como conversei com o @DefesaGovBr , General Braga Neto, que me acompanha na Rússia. %u2014 Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) February 16, 2022