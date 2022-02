Casal faz sexo em avenida pública em plena luz do dia e é detido

Guarda Civil Municipal chegou de surpresa (foto: Itapeva Alerta/Reprodução)

Moradores de Itapeva, em São Paulo, passaram por um momento constrangedor ao passarem pela avenida José Ermírio de Moraes, na tarde de sábado (5/2). Um casal usou a calçada de uma loja, que estava fechada, para ter relações sexuais, em plena luz do dia e com um grande movimento de carros no local. O homem e a mulher só pararam o ato quando uma viatura da Guarda Civil Municipal chegou.