O homem usou o dinheiro para dar entrada em uma casa (foto: Banco Central/Divulgação)

A TV Globo tenta reaver na Justiça R$ 318 mil depositados na conta de um homem. O motivo seria um pagamento feito para Marcos Antônio Rodrigues dos Santos, que não era quem receberia o valor. Após o depósito, o homem deu entrada na compra de uma casa.

Segundo informações do site Notícias da TV, nessa sexta-feira (4/2), todo o caso aconteceu em 27 de dezembro de 2021, período, relatado pela Globo, em que eles estariam celebrando um acordo trabalhista e, mediante decisão judicial, teriam depositado o valor naquele dia. No entanto, um "lapso" fez um profissional depositar o valor na conta errada.



Acreditando ter ganhado alguma promoção, Marcos Antônio usou o dinheiro para dar entrada em uma casa logo após o ano-novo. Dias depois do início do processo, o jurídico da Globo teria conseguido contato com ele para reaver o dinheiro depositado, mas Marcos argumentou que já havia usado o valor para investir no imóvel.



A partir daí, a emissora entrou na Justiça para resolver o caso. O processo corre pela 3ª Vara Cível do Rio de Janeiro e, atualmente, está parado por divergência de valores. A Globo pede que o valor da indenização seja R$ 1 mil, o que "não corresponde à realidade", de acordo com o juiz Luís Felipe Negrão.



Vale ressaltar que a emissora não se pronuncia em casos de processos que ainda correm na Justiça.