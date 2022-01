Sobrinha de 14 anos confessa que matou a tia com vários golpes de faca

Sobrinha de 14 anos confessa que matou tia a facadas e paneladas na cabeça (foto: Arquivo pessoal)

Uma garota de 14 anos foi apreendida na noite desta segunda-feira (24/1) na cidade de Feijó, no interior do Acre, após confessar ter matado a tia Maria Antonieta de Souza Abreu, de 38 anos, com vários golpes de faca.