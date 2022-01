Jovem pesca pirarucu de 117 quilos no interior de São Paulo

A espécie é natural da bacia amazônica (foto: Arquivo Pessoal/Tiago Aparecido dos Santos)

O comerciante Tiago Aparecido dos Santos, de 18 anos, pescou um peixe pirarucu de 117 quilos no Rio Turvo, em Cardoso, interior de São Paulo. O caso aconteceu na última quinta-feira (20/01).

O jovem diz que já fisgou outros pirarucus na mesma região do Rio Turvo, mas nunca um tão pesado quanto este. Ele também conta que foi difícil tirar o animal da água. “Usamos isca artificial para fisgar. Não foi fácil tirar da água. Não é história de pescador, não. Tem vídeos e fotos para comprovar”, disse em entrevista ao "G1".

Tiago afirmou também que os amigos Guilherme e Nivaldo, e outras pessoas que estavam ao redor, o ajudaram a tirar o peixe da água. “Nós fizemos a pesagem. Deu 117 quilos, mas o rabo ficou relando no chão, então, na verdade, o peixe é mais pesado ainda”.

A espécie é natural da bacia amazônica e passou a aparecer nos rios da região após uma barragem que continha criação em cativeiro se rompeu. De acordo com a Polícia Ambiental, por ser uma espécie invasora, a pesca é liberada no interior do estado de São Paulo, inclusive na época da Piracema.

Tiago finaliza contando que a espécie tomou conta do Rio Turvo, o que prejudicou os peixes nativos da região noroeste paulista. “Tem muito pirarucu. Se a gente não continuar pescando, vai chegar uma hora que não vai ter outro tipo de peixe. Muita gente não sabe o estrago que o pirarucu faz em um rio como o nosso”, diz.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Eduardo Oliveira