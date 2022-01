Rio e São Paulo adiam desfiles de carnaval para o feriado de Tiradentes

Escolas de Samba do Rio e de São Paulo desfilarão no dia 21 de abril (foto: Fernando Grilli/Riotur/Rotos Públicas)

Os desfiles das escolas de samba no carnaval no Rio de Janeiro e em São Paulo estão adiados para o feriado de Tiradentes, em 21 de abril. A decisão foi tomada em reunião na noite desta sexta-feira (20/1) entre os prefeitos das duas cidades, Eduardo Paes e Ricardo Nunes. Os desfiles de blocos de rua foram cancelados anteriormente, mas o assunto voltará à pauta de discussão.

O adiamento ocorreu devido ao avanço da pandemia e da alta dos casos de COVID no Brasil. Em entrevista à "Globonews", o prefeito Eduardo Paes ressaltou que os gestores entenderam que é prudente adiar os desfiles das escolas para o feriado de Tiradentes em abril.

Paes ainda ressaltou que, por ser um feriado nacional, a princípio o feriado de fevereiro também está mantido, apesar da transferência dos desfiles. As prefeituras divulgaram ainda uma nota em conjunto:

"As prefeituras do Rio e de São Paulo, sob a orientação de seus secretários de Saúde, optaram por adiar a realização dos desfiles das Escolas de Samba para o fim de semana do feriado de Tiradentes, em abril. A decisão foi tomada em respeito ao atual quadro da pandemia de COVID-19 no Brasil e a necessidade de, neste momento, preservar vidas e somar forças para impulsionar a vacinação em todo o território nacional".