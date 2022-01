Regina Duarte usa o Instagram para fazer campanha contra vacinação

A atriz Regina Duarte já se posicionou diversas vezes apontando dúvidas em relação a eficácia da vacina (foto: Carolina Antunes/PR/Flickr) A atriz e ex-secretária de Cultura, Regina Duarte, compartilhou nessa quinta-feira (20/1), no Instagram, uma publicação antivacina com seus seguidores. No post, um suposto gráfico de novos casos de COVID-19 mostra países como Israel e Austrália batendo recorde de contaminados mesmo com a vacinação.









Regina foi alvo de duras críticas por espalhar desinformação. "Se não for pra ajudar, pelo menos não atrapalhe. Pelo amor de Deus Regina, o tanto de vidas que foram salvas pela vacina que NÃO impede contaminação, isso já foi falado MILHÕES de vezes, mas evita drasticamente as mortes. Não preste um DESSERVIÇO desses para a população não, senhora", escreveu um internauta nos comentários da publicação.





Enquanto isso, outra relatou: "Minha vó tem 94 anos e é diabética, pegou COVID agora. Mas graças a Deus e às 3 doses da vacina, quase não desenvolveu sintomas, apenas o nariz congestionado".





Apesar do posicionamento, a atriz, que inclusive já havia dito que não tinha certeza sobre o efeito da vacina, se imunizou com a primeira dose ainda em março do ano passado. O que na época também causou comentários entre os seguidores.





"Faz propaganda da Ivermectina e toma vacina. Falsa e hipócrita. Engana um bando de seguidores. Falta empatia e COMPAIXÃO...", escreveu uma usuária.

"Por que não tomou os remédios que você prescreve nos vídeos??? Hein... olha a hipocrisia...", questionou outro.

*Estagiário sob supervisão do subeditor Thiago Ricci