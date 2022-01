''Lixo. Podre seu atendimento'', grita mulher a atendente do McDonald's

"Lixo. Podre seu atendimento", diz mulher ao agredir atendente do McDonald's (foto: Reprodução)

Uma funcionária do McDonald's foi agredida verbalmente por uma cliente, na unidade da 507 Norte da rede, em Brasília, na terça-feira (11/1). Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que a cliente ofende a jovem com palavras de baixo calão. "Lixo. Podre o seu atendimento. Bosta o seu atendimento", grita a mulher. Uma funcionária do McDonald's foi agredida verbalmente por uma cliente, na unidade da 507 Norte da rede, em Brasília, na terça-feira (11/1). Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que a cliente ofende a jovem com palavras de baixo calão. "Lixo. Podre o seu atendimento. Bosta o seu atendimento", grita a mulher.





No drive-thru, a mulher teria perguntado sobre os ingredientes de um hambúrguer e, não satisfeita com a resposta, começou a humilhar a jovem, que estava em período de experiência. "Eu não esperava passar por isso. Foi uma cliente muito grossa, me tratou muito mal simplesmente porque eu não sabia explicar qual molho tinha no sanduíche. Mal terminei de atender, ela disse que eu era um lixo", relatou ao Correio a funcionária, 21 anos, que preferiu não se identificar.

Abalada, a vítima foi até o gerente da unidade e os xingamentos continuaram. "Ela disse que a gente ia perder emprego, que não tinha que estar lá porque eu não sabia de nada", contou. O gerente tentou defender a funcionária. "Ele tentou explicar que eu estava aprendendo e que ninguém nasce sabendo, mas ela continuou me humilhando. O vídeo não mostra nem metade do que aconteceu." As ofensas duraram cerca de 15 minutos.





Afastada do trabalho para se recuperar, ela volta ao serviço na semana que vem. A funcionária teme perder o emprego por causa da repercussão. "Quando ela começou, a primeira coisa que eu pensei foi no meu emprego. Mas o dono da loja me chamou para conversar e disse que eu não tive culpa do que aconteceu. Esse é o meu primeiro emprego e eu quero continuar trabalhando", afirmou.





A jovem contratou um advogado e eles trabalham para identificar a mulher. O boletim de ocorrência deve ser registrado ainda nesta quinta-feira (13/1). "A vítima é nova na rede, ela estava em treinamento. A cliente se estressou, começou a gritar e xingar. O ocorrido foi gravado por outro cliente. Agora vamos tentar identificar a mulher para tomar as medidas necessárias", disse o advogado criminalista Luiz Antônio Calháo.





Em nota, o McDonald 's afirmou que a rede tem o compromisso de promover um ambiente de respeito e é contrária a qualquer tipo de violência em seus restaurantes. "A franqueada Hadco, proprietária do estabelecimento em que houve o incidente, está apurando o ocorrido e adotará eventuais medidas cabíveis", disse o texto.





Veja o vídeo: