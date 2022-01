Agência Espacial Brasileira comete gafe e confunde Mercúrio com Marte

Post publicado com a foto de Marte (foto: Reprodução)

A Agência Espacial Brasileira (AEB) publicou, nesta segunda-feira (10/1), uma informação incorreta em seu Instagram, em que usava a foto do planeta Marte para ilustrar Mercúrio.

O erro chamou a atenção dos internautas, pois os corpos celestes não são semelhantes.

Enquanto Mercúrio possui um aspecto mais acinzentado, Marte tem tons de laranja e vermelho.

O youtuber Pedro Pallota, do canal Space Orbit, foi quem apontou o erro da AEB. “Depois não querem que a gente critique. A Agência Espacial Brasileira postou no Instagram um especial sobre Mercúrio com a foto do planeta Marte. Parabéns, nota zero!”, disso em seu Twitter.

Depois não querem que a gente critique. A Agência Espacial Brasileira postou no Instagram um especial sobre Mercúrio com a foto do planeta Marte. Parabéns, nota zero! pic.twitter.com/m894CtwHkU %u2014 Pedro Pallotta (@PallottaPedro) January 10, 2022

Após a confusão, a Agência corrigiu o post e colocou a foto correta de Mercúrio.

A série de posts “Eu Astrônomo” é coordenada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações e pelo Programa Espacial Brasileiro. O primeiro episódio do especial estreia com o planeta localizado mais próximo ao sol.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Eduardo Oliveira