SpaceX e Nasa enviam terceira missão comercial à Estação Espacial Internacional

A terceira missão comercial tripulada da parceria entre SpaceX e Nasa, a SpaceX Crew-3, decolou rumo à Estação Espacial Internacional (ISS) na noite desta quarta-feira, 10. Depois de ter sido adiada várias vezes por questões climáticas e um problema médico, a partida dos quatro astronautas do Centro Espacial Kennedy, na Flórida (EUA), ocorreu com sucesso.



A cápsula Crew Dragon Endurance, onde os tripulantes viajam, foi propulsada pelo foguete Falcon 9, que já havia sido usado em junho. Conforme planejado, aos 2 minutos e 40 segundos após a decolagem, cápsula e foguete foram separados. A Dragon, então, continuou a jornada, enquanto o Falcon 9 retornou a uma plataforma não tripulada estacionada no Oceano Atlântico.



A tripulação é composta pelos astronautas americanos da Nasa Raja Chari, Tom Marshburn e Kayla Barron e o alemão Matthias Maurer, da Agência Espacial Europeia (ESA). Eles devem substituir a missão SpaceX Crew-2, que retornou da ISS na última segunda-feira, 8.



Cerca de 22h após o lançamento, a cápsula deve chegar à Estação Internacional, onde os recém-chegados permanecerão por seis meses. Nesse período, eles devem receber grupos de turistas. (Com agências internacionais).