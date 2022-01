Passageira morre em voo e avião faz pouso não programado

Avião da KLM pousou em Brasília (foto: KLM/Divulgação)





Um voo da companhia aérea holandesa KLM precisou fazer um pouso não programado no Aeroporto Internacional de Brasília, na manhã deste domingo (9), depois de uma passageira morrer a bordo.









O voo KLM 701 saiu de Amsterdã, na Holanda, às 18h de sábado (8), com destino a Buenos Aires, na Argentina. A aeronave pousou em Brasília por volta de 5h20 deste domingo (9).





A Polícia Civil foi acionada e levou o corpo da passageira para o Instituto Médico Legal (IML). Às 9h50, o avião decolou de Brasília e seguiu para o destino, o aeroporto de Buenos Aires, na Argentina, onde aterrissou às 12h50.





De acordo com a polícia, foi realizado o exame de autópsia e, assim que houver a apresentação de um documento oficial da vítima para confirmação da identidade, o corpo será liberado para a família, que deve adotar as providências quanto ao registro no cartório para assuntos consulares