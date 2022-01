Avião da Gol faz pouso forçado por falha em motor; escute o piloto

Avião da Gol (foto: Ed Turner/EM/D.A Press)









O Boeing 737-800 saiu de Juazeiro do Norte, no Ceará, às 17h07 e tinha como destino Guarulhos, em São Paulo. A aeronave estava com 182 pessoas a bordo.





Quando o avião subia, uma falha no motor direito foi identificada. A rota foi, então, modificada e a aeronave pousou em Petrolina cerca de 35 minutos após a decolagem.





No áudio da cabine, divulgado nas redes sociais, o piloto fala que o motor direito apagou e que está voando em monomotor. Por medida de precaução, o piloto pede que a assistência médica esteja disponível na hora do pouso.











Escute o áudio.





A Gol foi procurada, mas ainda não se pronunciou.