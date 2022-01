COVID: 71% dos brasileiros vão vacinar os filhos, diz pesquisa

A maioria dos brasileiros entrevistados respondeu que vacinariam seus filhos (foto: Jeff Kowalsky/AFP) Poder360, aponta que 71% dos brasileiros vacinariam seus filhos contra COVID-19, enquanto 16% não permitiriam que as doses fossem aplicadas. Apenas 13% não souberam responder ao questionamento feito pela pesquisa: “Você vacinaria um filho seu contra COVID-19?”. Um levantamento realizado pelo Instituto “PoderData”, do site de notícias, aponta que 71% dos brasileiros vacinariam seus filhos contra COVID-19, enquanto 16% não permitiriam que as doses fossem aplicadas. Apenas 13% não souberam responder ao questionamento feito pela pesquisa: “Você vacinaria um filho seu contra COVID-19?”.









501 municípios do país participaram do levantamento.





De acordo com o levantamento, as pessoas mais favoráveis à vacinação infantil contra o vírus causador da COVID-19 são as com ensino superior (77%), as residentes da Região Centro-Oeste (84%) e as mulheres (76%).





Para título de comparação, os resultados gerais da pesquisa praticamente se equivalem ao das pessoas que se declararam ser favoráveis à vacinação de crianças contra a COVID-19 (71%). Nessa pesquisa em questão, outros 19% foram contrários e 10% não souberam responder.

POLÊMICA

A vacinação infantil contra a COVID-19 foi aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) em dezembro de 2021, com base em estudo. Porém, o presidente Jair Bolsonaro (PL) sempre foi crítico e contrário à aplicação das doses imunizantes nos menores, tendo se manifestado contra a vacinação de crianças.

No dia 5 de janeiro, o Ministério da Saúde anunciou a inclusão de crianças entre 5 e 11 anos no Plano Nacional de Vacinação contra a COVID-19, mas sem a exigência de prescrição médica. Apesar disso, Bolsonaro ataca e questiona diariamente a vacinação infantil.





Uma consulta pública foi realizada para que as pessoas opinassem a respeito da vacinação das crianças, sendo encerrada no último domingo (2/1). No questionário, a maioria rejeitou a obrigatoriedade de prescrição médica para vacinar crianças.