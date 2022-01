Crianças com comorbidades serão vacinadas primeiro no Brasil

Vacinação de crianças foi incluída no PNI (foto: PIXABAY/REPRODUÇÃO)

As crianças de 5 a 11 anos que tiverem comorbidades estarão no início da fila de vacinação contra COVID-19. Nesta quarta-feira (5/1), o Ministério da Saúde incluiu esta faixa etária no Plano Nacional de Imunização (PNI).