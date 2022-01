PM afasta policiais flagrados aos beijos no réveillon

Policial fardado aos beijos com mulher durante patrulhamento (foto: Reprodução)

Nesta quinta-feira (6/1), a Polícia Militar do Distrito Federal informou o afastamento de dois polícias militares dos serviços operacionais da corporação. Os homens haviam sido flagrados por câmeras de segurança aos beijos com mulheres durante patrulhamento, após uma festa no Setor de Armanezagem e Abastecimento Norte (SAAN).

O caso ocorreu na virada do último dia 31 de dezembro para 1° de janeiro de 2022 e os policias estavam fardados. A Polícia Militar, além de afastar os policiais das atividades da rua, abriu inquérito para apurar a conduta dos homens, que não terão identidade revelada pela corporação.

Câmeras de segurança mostraram o exato momento em que os PMs conversam com um grupo de pessoas que saía de uma festa. Posteriormente, um deles leva uma mulher para um local mais afastado, embaixo de um prédio, onde os dois se beijam, com agarrões e movimentos sem o menor pudor.



Outro policial fica encostado a um carro em momento de intimidade com outra mulher, que também estava no evento.



"A Polícia do Distrito Federal não admite qualquer tipo de desvio de conduta de seus agentes e vai adotar procedimentos severos", afirma a Polícia Militar do Distrito Federal em nota.