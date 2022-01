Editorial do Jornal Nacional: internet comenta críticas a Bolsonaro

TV Globo criticou o presidente da República (foto: Reprodução/TV Globo)

Usuários das redes sociais foram em peso ao Twitter, na noite desta quinta-feira (6/1), para comentar o editorial doda "TV Globo", que critica a postura do presidente Jair Bolsonaro (PL) em relação à vacinação infantil contra a COVID-19.

O texto lido por Willian Bonner e Renata Vasconcellos teve pouco mais de dois minutos de duração, citando as críticas do presidente à Anvisa, que recomendou a imunização de crianças entre 5 e 11 anos. Leia alguns trechos:



"As declarações do presidente Jair Bolsonaro sobre as mortes de crianças afrontam a verdade e desrespeitam o luto de milhares de brasileiros, parentes e amigos das mais de 300 vítimas de 5 a 11 anos. O presidente também desrespeita os técnicos da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) ao questionar qual seria o interesse do órgão com a autorização da vacinação de crianças. O interesse está expresso na lei que a criou: coordenar o sistema nacional de vigilância sanitária em defesa da saúda da população".





Editorial: Bolsonaro afronta a verdade, desrespeita técnicos da Anvisa e o luto de milhares de brasileiros. #JN pic.twitter.com/UOSgx6amaf %u2014 Jornal Nacional (@jornalnacional) January 6, 2022

"O 4º artigo da lei diz que a agência atue como entidade administrativa independente e que as prerrogativas necessárias ao exercício adequado de suas atribuições sejam asseguradas", complementou o jornalista.

Por fim, Bonner diz que o presidente deveria ter ciência do que diz: "O presidente Jair Bolsonaro é responsável pelo que diz e pelo que faz. Logo, também é responsável pelas consequências".

Logo, muitos brasileiros repercutiram o editorial nas redes sociais. Veja algumas publicações:

Melhor editorial impossível,Hoje tivemos Bonner jantando cedo... %u2014 Ton (@HoraAprender) January 6, 2022

Carluxo quebrou a TV qnd viu esse editorial #JornalNacional %u2014 nathalie (@nathxpontes) January 6, 2022

Jornal Nacional fazendo mais pelo Brasil nesse editorial que o congresso e o STF juntos %u2014 Ggomes (@UjoGomes) January 6, 2022

Foi um Editorial ou foi a chapéuzinho vermelho jantando o lobo mal???? %u2014 Zonellon (@zonellon) January 6, 2022