Prédio comercial e residencial desaba parcialmente no DF; veja vídeo

Prédio comercial e residencial desaba parcialmente em Taguatinga (foto: Minervino Junior/CB/DA Press)

Parte da estrutura do prédio comercial e residencial que estava sob risco de desabamento, na QSE área especial 20 de Taguatinga Sul, caiu no início da tarde desta quinta-feira (6/1). Segundo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, pilares desabaram e levaram parte da estrutura junto. Mais cedo, o local havia sido isolado e evacuado.