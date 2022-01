Pessoas com COVID que desembarcaram de cruzeiro cumprem isolamento no Rio

Navio Costa Fascinosa aporta no Rio com sete casos de COVID-19 à bordo (foto: TV Bahia/ reprodução)





Segundo a operadora Costa Cruzeiros, o navio deixou o Porto de Santos na segunda-feira, onde não houve embarques. De acordo com as últimas informações divulgadas pela Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, foram reportados dois casos de COVID-19 entre os tripulantes e cinco entre os passageiros do Costa Fascinosa, que deverão cumprir quarentena de 10 dias na cidade.





A empresa informou que suspendeu voluntariamente seus cruzeiros nos portos brasileiros até 21 de janeiro, devido aos surtos de COVID-19 a bordo de navios e à recomendação da Anvisa. Com isso, foram cancelados os embarques de passageiros do navio Costa Diadema em Santos e em Salvador.





O Costa Fascinosa cancelou os embarques em Santos; no Rio de Janeiro e em Itajaí .





De acordo com a empresa, os passageiros afetados pelos cancelamentos terão as opções de crédito para uma nova viagem ou estorno dos valores pagos.





Nessa quarta-feira (5/1), foram desembarcados também no Rio de Janeiro os passageiros do navio MSC Preziosa . As primeiras informações da Anvisa eram de que havia a bordo 25 tripulantes e oito passageiros com COVID-19.





Conforme a Secretaria Municipal de Saúde, após a investigação conjunta feita a bordo com a Secretaria Estadual de Saúde e a Anvisa, foram confirmados 81 casos de COVID-19 no MSC Preziosa, sendo 61 tripulantes e 20 passageiros, dos quais 16 são brasileiros, sendo dois moradores da cidade, e quatro estrangeiros.





Os moradores do Rio de Janeiro e de cidades próximas foram encaminhados para isolamento em domicílio e os outros passageiros foram alojados em um hotel. Os tripulantes permaneceram a bordo do navio e estão sendo acompanhados pela equipe de saúde da embarcação.