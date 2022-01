Com 33 casos de COVID-19, cruzeiro interrompe viagem no Rio de Janeiro

Navio MSC Preziosa no Píer Mauá, zona portuária do Rio de Janeiro (foto: Isabelle Saleme/CNN)

O navio MSC Preziosa chegou ao Píer Mauá, na zona portuária do Rio de Janeiro, na manhã desta quarta-feira (5/1), com 2.500 passageiros. O desembarque aconteceu quatro dias antes do previsto. Segundo o roteiro, a embarcação ainda teria paradas em Maceió, Alagoas, e em Salvador, na Bahia.





De acordo com a CNN Brasil, a empresa foi procurada, mas não explicou o motivo da antecipação do desembarque. Afirmou apenas que todos os protocolos sanitários estão sendo seguidos pela companhia.





Em nota, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) informou que o navio teve 33 casos de COVID-19, sendo 25 entre os tripulantes e oito entre os passageiros. A embarcação foi classificada no nível três de cenário epidemiológico e, seguindo essa avaliação, foram autorizados novos embarques no domingo (2/1).





A Anvisa acompanhou o desembarque e fez uma avaliação de saúde na embarcação. Segundo a agência, os casos confirmados de COVID-19 e pessoas que tiveram contato com eles foram orientados a fazer quarentena. Além disso, pessoas com resultado negativo para a doença também foram orientadas a fazer isolamento e observar possíveis sintomas.





Duas horas depois de atracar no Rio de Janeiro, os primeiros passageiros deixaram o navio, que passou por desinfecção. Alguns turistas contaram que não sabiam dos casos de coronavírus a bordo.





Mais desembarques





Nesta quinta-feira (6/1), estão previstos os desembarques de mais dois navios da mesma empresa, um no porto de Santos, em São Paulo, e outro no Rio de Janeiro, com 2.835 passageiros.













A estimativa da CLIA é de que as três semanas de paralisação afetem 15 roteiros semanais de cinco navios. Um levantamento da Fundação Getúlio Vargas feito a pedido da CNN, mostra que o setor deve ter um prejuízo de aproximadamente R$ 45 milhões no período.





A temporada atual, que começou em novembro de 2021 e vai até abril de 2022, tinha previsão de movimentar mais de 360 mil turistas, com impacto de R$ 1,7 bilhão na economia, além da geração de 24 mil empregos.

