Menina de 2 anos morre após se acidentar com presente de Natal

Eloah caiu da bicicleta, machucou-se e teve uma infecção (foto: Arquivo pessoal)

Uma menina de 2 anos morreu, em Santa Catarina, depois de cair de uma bicicleta que ela tinha ganhado de Natal. Um dos ferimentos causados pela queda resultou em uma infecção generalizada que a levou à morte.



O corpo de Eloah Maiane Freire dos Santos foi sepultada no domingo (2/01) em Peruíbe, litoral norte de São Paulo.









A mãe, então, a levou ao hospital, onde falaram que ela estava com uma infecção. Ela foi medicada e voltou para casa. No entanto, a menina continuou reclamando de dor e o inchaço não teve melhora. Os pais, então, procuraram um hospital particular no dia 27 de dezembro.





De acordo com a mãe, o hospital deu a opção de internar a menina para fazer o tratamento lá ou de continuar o tratamento em casa. Como ela não tinha condições de arcar com uma internação, escolheu a segunda opção.





Porém, a menina não melhorou. Na madrugada do dia 29, Eloah começou a ter convulsões. A mãe então foi a um pronto-socorro público. Lá ela foi internada e passou por exames.





A menina precisou ser transferida para um hospital para poder ser internada em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI), porém ela não resistiu à transferência e morreu na ambulância.