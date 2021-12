COVID-19: Anvisa interrompe atividades de cruzeiro atracado em Salvador

Após a confirmação de 68 casos de covid-19 entre passageiros e tripulantes do navio Costa Diadema, da Costa Cruzeiros, que ficou atracado em Salvador, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) suspendeu as atividades da embarcação. O navio deverá retornar ao Porto de Santos, onde todos os passageiros e tripulantes devem desembarcar. A agência determinou ainda que o Costa Diadema permaneça em quarentena e não realize novas operações.

O passeio previsto para durar até 3 de janeiro foi interrompido, assim como a programação a bordo. A Anvisa determinou que, até o desembarque completo dos viajantes no destino final, em Santos, todos os embarcados devem reforçar a atenção quanto aos protocolos de redução do risco de transmissão do Sars-CoV-2.