Vídeo registra momento em que PM da reserva atira em criminoso em assalto

PM da reserva reagiu ao assalto e baleou criminoso (foto: Material cedido ao Correio Braziliense ) veja o vídeo abaixo.





Um policial militar da reserva atirou em dois suspeitos durante uma tentativa de assalto no Recanto das Emas. Em vídeo, obtido em primeira mão pelo Correio, é possível ver o momento em que o policial aposentado, que também trabalha como taxista, reage ao assalto de dois indivíduos que se passavam por passageiros. O caso aconteceu na noite desta quarta-feira (29/12),









Os dois homens solicitaram o táxi no centro de Ceilândia com destino à Quadra 309 do Recanto das Emas. Em depoimento à polícia, o policial contou que, ao chegar no endereço final, foi surpreendido com um golpe de “gravata” desferido por um dos criminosos, que colocou a faca no pescoço. Enquanto isso, o comparsa roubava os pertences pessoais dentro do carro.





Segundo o delegado-adjunto da 27ª DP, Diogo Carneiro, o outro envolvido no roubo conseguiu fugir. “Estamos realizando campanas para poder capturá-lo.” Ainda de acordo com o investigador, Eric acumulava passagens criminais por roubos, furtos e Maria da Penha.