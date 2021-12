Empresário encontrado nu em veículo capotado é mistério para a polícia

Carro do empresário danificado após o capotamento (foto: Redes sociais/Reprodução)

A Polícia Civil de Contagem está às voltas com um mistério. Um capotamento, de um Jeep vermelho, na rodovia LMG 808, no Bairro Darcy Ribeiro, em Contagem, e o fato de seu proprietário, um empresário de 35 anos, ter sido encontrado nu, sem lembrar do que aconteceu.

O acidente ocorreu no final da noite dessa quinta-feira (30/12). Segundo policiais militares que atenderam à ocorrência, a vítima contou que estava numa festa, onde conheceu duas mulheres, com quem passou a beber.

Em dado momento, os três resolveram sair da festa e uma das mulheres pediu para dirigir, o que possibilitaria ao homem ficar com a amiga, no banco traseiro.

Depois disso, o empresário se recorda apenas de acordar dentro do veículo, já capotado, e que estavasem as roupas. Disse aos policiais que não se recordava nem mesmo do acidente.

O homem disse ainda ter sido vítima de roubo, pois seus pertences, assim como sua roupa, tinham desaparecido. Seu celular e cartões de débito e crédito foram levados. O homem foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros, chamado por uma testemunha, que o viu perambulando, pelado, pela estrada, e o socorreu.

Essa testemunha contou, também, ter ouvido um barulho de acidente e que, ao se aproximar do veículo, viu um casal saindo deixando olocal. Os policiais fizeram uma busca, mas não localizaram nem as mulheres nem o casal.

Rola Moça

No final da manhã desta sexta-feira (31/12), soldados do 2º Batalhão de Bombeiros Militar atenderam a um chamado de capotamento, na Serra do Rola Moça, próximo ao Condomínio Quintas de Casa Branca, distrito de Brumadinho, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Um veículo, com duas pessoas, capotou próximo a um barranco. Quando os bombeiros chegaram ao local, as vítimas já estavam do lado de fora do veículo, que estava com as rodas para cima, sem lesões aparentes. Ambas se mostravam conscientes e orientadas e dispensaram atendimento médico.