Homem é preso após furtar 28 celulares em show e os esconder na cueca

Homem furta 28 celulares e os esconde na cueca (foto: Wikimetal/Reprodução )

Em Maringá, no Paraná, um homem de 40 anos foi preso em flagrante por roubar 28 celulares durante um show do cantor Gusttavo Lima, na última quinta-feira (23/12). De acordo com os seguranças do evento, os aparelhos das marcas iPhone, Samsung, Xiaomi e Motorola foram encontrados na cueca do autor do crime.