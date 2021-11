PF deflagra operação contra grupo especializado em furtos contra a Caixa

Organização criminosa é especializada em furtos em Terminais de Autoatendimento de agências da Caixa Econômica Federal (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

A Polícia Federal (PF) deflagrou na manhã desta quarta-feira (10/11) a segunda fase da operação Pesca Urbana, que busca desarticular umaespecializada emem Terminais de Autoatendimento de agências daDe acordo com a superintendência regional da Polícia Federal no Rio Grande do Sul, somente neste ano foram registradas 545 ocorrências vinculadas à organização, registradas em unidades da PF em todo o Brasil. Em nota, a superintendência declara que a ação de hoje "visa à prisão de membros da organização criminosa, a apreensão de novos elementos de provas e de bens adquiridos com o produto dos crimes para ressarcir os prejuízos causados".Policiais federais cumprem 18 mandados de prisão preventiva, 34 mandados de busca e apreensão e medidas assecuratórias para bloqueio de bens nos Estados de São Paulo, Bahia, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Sergipe e Espírito Santo.O grupo é investigado pelas unidades da Polícia Federal em Caxias do Sul (RS), Porto Alegre (RS), Salvador (BA), Palmas (TO), Maringá (PR) e Aracaju (SE). As investigações contaram ainda com o apoio da Força-Tarefa de Segurança Pública da Polícia Federal em Uberlândia (MG) e com a colaboração da Superintendência Regional de São Paulo.As investigações contaram ainda com o apoio da Força-Tarefa de Segurança Pública da Polícia Federal em Uberlândia (MG) e com a colaboração da Superintendência Regional de São Paulo.A operação foi denominada Pesca Urbana em razão do sistema utilizado pelo grupo criminoso para "fisgar" envelopes com valores depositados em terminais de autoatendimento de agências bancárias.