Polícia Militar desmantela rinha de galo; um homem foi preso

As rinhas de galos foram proibidas no Brasil há 80 anos, com a publicação do Decreto Federal 24.645/1934, que entendeu a prática como causadora de maus-tratos aos animais envolvidos (foto: PMDF) Na manhã desta segunda-feira (27/12), os policiais militares do Grupamento de Operações no Cerrado (GOC) - PMDF, prenderam um homem responsável por manter uma rinha de galos na zona rural do Pipiripau, em Planaltina. Ao chegarem no local, os militares encontraram galos mortos, diversos feridos, mutilados e com vestígios de sangue na região das pernas, além de variados tipos de apetrechos usados nas rinhas, como biqueiras, esporas plásticas e o "ringue" no qual aconteciam as brigas. O homem foi conduzido para a 16 ª Delegacia de Polícia.









Vale lembrar que as rinhas de galos foram proibidas no Brasil há 80 anos, com a publicação do Decreto Federal 24.645/1934, que entendeu a prática como causadora de maus-tratos aos animais envolvidos. A Lei federal de crimes ambientais (Lei 9605/1998) estabelece como crime qualquer ato de maus tratos e é utilizada para punir os infratores. A pena para quem for condenado vai de dois a cinco anos de prisão, além do pagamento de multa e inclusão do nome no registro de antecedentes criminais.