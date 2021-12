STJ mantém exigência de passaporte da vacina para DF e em dois estados

(foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

A jornalista Jéssica Eufrásio, publicou um texto no blog Eixo Capital , no Correio Braziliense , revelando que o STJ manteve a exigência de passaporte da vacina em vários estabelecimentos no DF e em dois estados. "Um advogado do DF atuou em causa própria e entrou com um habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça (STJ) para tentar derrubar o decreto que prevê a exigência do 'passaporte da vacina' em estabelecimentos da capital federal. Contudo, para o presidente da Corte, ministro Humberto Martins, o autor do pedido não comprovou haver "concreta e injusta coação à liberdade de ir e vir", como alegado. Com a decisão, fica mantida a obrigatoriedade da apresentação do documento."