Mega da Virada: veja os números mais sorteados até hoje

O sorteio da Mega da Virada será realizado na próxima sexta-feira (31), a partir das 20h (foto: Caixa/Divulgação) O fim do ano está aí e, com ele, a chance de ganhar na loteria um valor milionário – R$350 milhões –, já que um dos prêmios mais concorridos do Brasil entra em disputa na Mega da Virada. Inclusive, apesar de os apostadores precisarem contar com a sorte, um pouco de matemática pode ajudar. É que, sim, há um “quê” de probabilidade em jogo.



Não à toa, apostar nas dezenas mais sorteadas ou como podemos dizer popularmente as “que sempre saem” pode ser uma boa estratégia.









Outras 16 dezenas já foram sorteadas duas vezes desde o início da Mega da Virada. São elas: 02, 11, 17, 18, 33, 34, 35, 37, 38, 40, 41, 42, 51, 53, 56 e 58.



E se o azar é inimigo do apostador, há também aqueles que podem ser considerados os “azarados” ou quem sabe até podem “dar o ar da graça” neste ano e surpreenderem. É que 16 dezenas nunca saíram no concurso. São elas: 07, 08, 09, 13, 15, 19, 21, 23, 26, 28, 39, 44, 48, 54, 59 e 60.





E falando em números e probabilidade, a chance de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada. Para a aposta simples, com apenas seis dezenas, a probabilidade de ganhar é de uma em 50.063.860, segundo a Caixa. Já para uma aposta com 15 dezenas, a probabilidade de acertar o prêmio é de uma em 10.003.





A Mega da Virada não acumula. E, caso não houver acerto para as seis dezenas, o prêmio é dividido entre os ganhadores de cinco dezenas. E por assim vai.



As apostas para a Mega da Virada podem ser feitas até as 17h da sexta-feira (31) nas lotéricas de todo o país, pelo portal Loterias Online e pelo app Loterias Caixa, disponível nas plataformas Android e iOS. Clientes da Caixa podem fazer suas apostas pelo aplicativo do banco.