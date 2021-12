Cratera na rodovia da Chapada dos Veadeiros ameaça segurança dos motoristas

Carro cai em cratera na GO-118, entre Alto Paraíso de Goiás e Teresina de Goiás (foto: Arquivo pessoal) Uma cratera na GO-118, entre Alto Paraíso e Teresina de Goiás, na Chapada dos Veadeiros, engoliu uma das faixas de rolamento da rodovia, em um trecho sem duplicação. O incidente foi no fim da tarde de sexta-feira (24/12), no KM 222, perto da fazenda Qualipeixe.













O Correio tenta contato com a Polícia Militar de Goiás e com a Goinfra, responsáveis pela rodovia, mas, até a publicação desta nota, não houve retorno. O espaço segue aberto para manifestação.









Economia



A guia turística Taís Tajes, 28 anos, conta que a cidade mais afetada no momento é Cavalcante (GO). "Os moradores estão bem por fora (das informações). Até agora, não há um posicionamento das prefeituras ou da Goinfra com um retorno oficial. O que preocupa é que Cavalcante está sem acesso e é uma cidade turística que, neste recesso, receberia muitos visitantes", conta.





Taís começou a receber imagens da cratera na sexta-feira (24/12), por volta das 11h. "Toda nossa comunicação tem sido por grupos de moradores. Mas me disseram que, de noite, houve um acidente. Uma família caiu na cratera. Estão todos bem, pelo que disseram, só que falta esse retorno oficial do governo", reforça.





A guia turística afirma que este momento seria oportuno para girar a economia da cidade, em virtude dos prejuízos sofridos nos dois últimos anos. "Muitos tiveram dificuldade para conseguir trabalho, e este é um feriado muito importante para movimentar a economia. Não apenas isso; existem outras questões que o isolamento a Cavalcante pode acarretar", pontua.