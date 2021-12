Rui Costa pede ajuda para enfrentar chuvas que já mataram 17 na Bahia

(foto: GovBa/Twitter) As fortes chuvas que atingem a Bahia desde novembro levaram o governador Rui Costa (PT) a pedir ajuda ao governo federal. Segundo os registros oficiais, o volume de água aumentou muito na madrugada de Natal, chegando a aproximadamente 100mm. Desde o dia 17 de dezembro, o Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) decretou situação de emergência em diversas cidades da Bahia por causa do mau tempo.









Ontem, autoridades promoveram uma reunião virtual para enfrentar a emergência na Bahia. Participaram do encontro os ministros da Cidadania, João Roma; do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho; da Saúde, Marcelo Queiroga; e o secretário nacional de Defesa Civil, coronel Alexandre Lucas; além de senadores, secretários estaduais e municipais. O objetivo era organizar a força-tarefa com ações de socorro a serem realizadas e definir o tipo de apoio emergencial para a Bahia.





"A maior orientação do presidente Bolsonaro é que a gente possa fazer todo o empenho necessário para ajudar a população baiana (...)", escreveu João Roma em uma rede social. "Ficou definida a criação de uma central de operações conjuntas para combater os efeitos desastrosos dessas chuvas", detalhou.





O governador da Bahia, por sua vez, instalou uma base de apoio em Ilhéus, no sul do estado, com o intuito de otimizar os esforços e repasses de ajudas a todas as cidades afetadas. O governo federal se dispôs a enviar combustível e aeronave das Forças Armadas para auxiliar no resgate. Também foram enviados técnicos e equipes da Força Nacional do Sistema Único de Saúde (SUS) para o local, a fim de reforçar a vacinação contra a covid.





Rui Costa pediu reforço, também, de governadores de regiões próximas. Equipes de bombeiros de Minas Gerais, do Rio Grande do Norte, do Espírito Santo e do Maranhão levarão aeronaves e equipamentos para a operação.





Estradas



As estradas e rodovias da Bahia também foram outra parte afetada pelas chuvas de ontem. Diversos trechos, tanto em vias estaduais quanto federais, foram interrompidos pela secretaria de infraestrutura da Bahia (Seinfra). O órgão tem monitorado de perto a situação de diversos trechos, principalmente de rodovias estaduais no Extremo Sul, Litoral Sul, Médio Sudoeste, Médio Rio de Contas, Irecê e Recôncavo. Foram 17 trechos de vias com ocorrências registradas.





Deslizamentos de terra fecharam o trecho da BA-263, que liga Vitória da Conquista a Serra do Marçal. Os reparos serão iniciados após a melhoria das condições climáticas.





A Polícia Rodoviária Federal também está escalada para ajudar no controle de tráfego nas estradas atingidas pelas chuvas.