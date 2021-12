'Vou de Lula', diz Caetano Veloso sobre segundo turno com Bolsonaro

'Eu já estou de Lula, de certa forma', disse Caetano (foto: Youtube/Reprodução) O cantor e compositor Caetano Veloso afirmou, na noite desta segunda-feira (20/12), durante o programa Roda Viva, da “TV Cultura”, que “vai de Lula” caso o ex-presidente dispute o segundo turno das eleições de 2022 contra Jair Bolsonaro (PL).

"Total. Eu já estou de Lula, de certa forma. Meu coração está com Lula e com Ciro", disse o cantor quando perguntado sobre sua opção para presidente da República.

Outro tema abordado na conversa foi a retomada da identidade nacional e como muitos brasileiros pensam em sair do país.

O baiano lembrou que durante a juventude dele, nos anos 60 e 70, isso não era tão comum. “Era algo raro, poucos tinham condições de viajar”, pontuou.

O cantor garantiu que não tem vontade de deixar o Brasil, e que se pudesse nunca teria morado fora. “Não tenho vontade nenhuma de morar fora do Brasil. Já vivi fora porque o Brasil me expulsou e exilou. Eu próprio não iria, já fui expulso. Morei fora porque o Brasil me botou para fora. Mas hoje estou aqui, continuo acreditando que o Brasil pode fazer algo para o mundo”, disse.

Caetano foi uma das maiores vozes contra o autoritarismo durante a ditadura militar. Por conta disso, em 1969, o cantor foi preso e fugiu e ficou exilado em Londres, no Reino Unido. Na época, ele gravou o disco Caetano Veloso, lançado em 1971, com uma temática mais melancólica e composições em inglês.

