Filho confessa ter matado a mãe a facadas: 'Estava passando raiva'

(foto: Lucas Pacífico/CB/D.A Press)

Neste domingo (12/12), um jovem, 26 anos, foi preso em flagrante suspeito de ter matado a própria mãe no Bairro Alvorada, em Senador Canedo (GO). De acordo com a Polícia Militar, a mulher identificada como Kátia Suarte Queiroz, 58 anos, chegou a ser levada ao hospital, mas não resistiu e morreu. O crime teria sido motivado porque, segundo o filho, ela "passava raiva" nele.