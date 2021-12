Bope invade casa e prende homem que disparou 40 vezes dentro de residência

(foto: Ed Alves/CB/D.APress)

Após mais de três horas de negociação, policiais militares do Batalhão de Operações Especiais (Bope) invadiram a casa do homem acusado de efetuar 40 disparos e o prenderam. O caso ocorreu na noite desta segunda-feira (13/12), no Setor Tradicional de Planaltina.