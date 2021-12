BA: chuva provoca alagamento e estrada entre Trancoso e Caraíva é bloqueada

Chuva provoca alagamento na estrada para Caraíva. Na foto, o trecho na chamada reta do Búfalo, na subida para praia do Espelho (foto: Reprodução/WhatsApp)

As fortes chuvas registradas nos últimos dias no Sul da Bahia fizeram subir o nível do Rio dos Frades, que fica entre os distritos de Trancoso e Caraíva, em Porto Seguro.









É o único acesso de turistas para praia do Espelho e Caraíva, dois dos destinos da Bahia mais visitados por turistas de todo o mundo. Estão todos ilhados lá, quem quer sair, não consegue.





Na manhã deste domingo (12/12), o presidente Jair Bolsonaro e os ministros Rogério Marinho, do Desenvolvimento Regional, e João Roma, da Cidadania, foram até Porto Seguro, de onde partiriam mais tarde para um sobrevoo sobre as áreas atingidas. Segundo o Corpo de Bombeiros do estado, são 20 cidades em situação de emergência e 7 em avaliação. A operação conta com efetivo de 241 bombeiros militares.

O Ministério do Desenvolvimento Regional liberou R$ 5,8 milhões para os municípios mais atingidos. Além disso, a Caixa Econômica Federal autorizou o saque do FGTS para as vítimas.

O governador Rui Costa e o senador do estado, Jacques Wagner, também foram à região neste domingo para fazer um diagnóstico dos prejuízos e elaborar um plano de reconstrução.

Segundo balanço divulgado hpje pelo Corpo de Bombeiros, cerca de 70 mil pessoas foram afetadas de alguma forma pelos temporais. Mais de 3,7 mil pessoas estão desabrigadas. (Com Correio Braziliense)