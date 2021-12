Ciclone causa alagamentos na Bahia e Felipe Neto e Whindersson fazem apelo

Ciclone extratropical ajudou a provocar tempestades no sul da Bahia (foto: Twitter/ reprodução)

Um ciclone extratropical ajudou a provocar tempestades no sul da Bahia esta semana e tem provocado transtornos em várias cidades. Pelo menos 30 municípios decretaram situação de emergência até esta sexta-feira (10/12).







O governo da Bahia montou uma força-tarefa para levar ajuda às cidades atingidas pelo temporal. Estão sendo usados pelo menos três aeronaves para atendimentos de urgência. No município de Macarani, pontes foram destruídas pela chuva e Jucuruçu ficou submersa após os rios transbordarem. Na cidade, pelo menos 500 famílias estão desabrigadas. Em Itamaraju, três pessoas da mesma família morreram soterradas depois de um deslizamento.





O governador do estado, Rui Costa (PT), disse nesta sexta-feira (10/12) que a situação mais crítica são nas cidades de Jucuruçu e Itamaraju, que estão parte debaixo d'água. De acordo com o governador, muitas pessoas estão resistindo a deixar suas casas. Rui Costa também disse que espera receber ajuda do governo federal, mas até o momento não recebeu nenhum contado por parte do governo.