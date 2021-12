Árvore de Natal de frascos vazios de vacina faz sucesso em posto de saúde

Árvore feita de frascos de vacina enfeita posto de saúde no Rio de Janeiro (foto: Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro/Divulgação )

Funcionários do Centro Municipal de Saúde Ernani Agrícola, localizado no Bairro de Santa Teresa, no Rio de Janeiro, decidiram montar uma árvore de Natal diferente para decorar a unidade de saúde. Eles juntaram, durante meses, os frascos vazios das vacinas aplicadas contra a COVID-19 e a gripe para fazer a árvore de aproximadamente 2,5 metros de altura utilizando apenas esses materiais.





O trabalho ficou pronto na quarta-feira (8/12) e o resultado foi mostrado no perfil do Twitter da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro.

Nós temos a melhor árvore de Natal e podemos provar kkkkk %uD83D%uDDE3%uD83C%uDF84%uD83D%uDC89 pic.twitter.com/QzmZ47mLpW %u2014 Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro (@Saude_Rio) December 9, 2021





De acordo com o órgão, a ideia partiu dos funcionários da unidade de saúde para conscientizar sobre a importância da vacinação. Eles destacam ainda que “os frascos usados passaram por um rigoroso processo de esterilização e, após o Natal, serão descartados corretamente, conforme normas técnicas.”





Ao lado da árvore, foi fixado um poema escrito pelo administrador do posto de saúde, Silvio Ferreira de Carvalho, com o título "Eu Sou", para homenagear as pessoas que fizeram parte do projeto.





Repercussão nas redes





A iniciativa do posto de saúde repercutiu nas redes sociais e a foto da árvore montada foi compartilhada diversas vezes.





Em seu perfil no Twitter, Manuela D'ávila publicou uma imagem da árvore e escreveu: "Já é Natal no posto de saúde de Santa Teresa, Rio de Janeiro. Que acharam dessa árvore feita com os vidros vazios das vacinas contra a COVID-19?"

Já é natal no posto de saúde de Santa Teresa, Rio de Janeiro %uD83C%uDF84 Que acharam dessa árvore feita com os vidros vazios das vacinas contra a covid-19? %uD83D%uDC89 #vacinajá



via: @ivonepita pic.twitter.com/Udl9WgPX92 %u2014 Manuela (@ManuelaDavila) December 9, 2021





Veja outras reações:

ÁRVORE DA CIÊNCIA.

No posto de saúde de Santa Teresa, no Rio, fizeram uma árvore de Natal com vidros vazios de vacina contra a covid. pic.twitter.com/rfWk8Es1As %u2014 Alexandre Piconi %uD83D%uDEA9 (@AlexandrePiconi) December 9, 2021

CMS Ernâni Agrícola em Santa Tereza RJ montou uma árvore de natal com frascos de vacina covid. Achei uma belezura. Não é minha unidade mas galera daqui tá querendo copiar #VivaOSuS #VacinasSalvamVidas #CovidVaccine pic.twitter.com/TSEcsfL4bF %u2014 Tatiana Monteiro (@tatmbarros) December 9, 2021

* Estagiária sob supervisão