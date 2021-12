Menino encontra árvore de Natal em lixão e foto comovente viraliza em redes

(foto: @joaopaulofotografia/Instagram) Registro feito no lixão do município de Pinheiro, a 333 km de São Luís do Maranhão, pelo fotógrafo João Paulo Guimarães, viralizou na internet. Na imagem aparece o menino Gabriel, de 12 anos, com uma árvore de Natal na mão em meio a entulhos. O garoto acompanhava a mãe no local.









Após repercussão da foto, Gabriel foi presenteado com uma árvore de Natal nova e outras doações arrecadadas em campanha virtual organizada pelo próprio fotógrafo. Em entrevista à Globo News ele explicou que a ideia de organizar a vaquinha veio após uma conversa com o menino.





(foto: @joaopaulofotografia/Instagram)





Gabriel recebeu as doações de cestas básicas, brinquedos e a árvore de Natal durante audiência pública no dia 10 de novembro. Na oportunidade foi oficializada a criação da Associação de Catadores de Pinheiro com o objetivo de manter uma maior organização do trabalho e políticas públicas em benefício das famílias que vivem da reciclagem na região.





A prefeitura do município comprometeu-se também em prover uma renda mínima de R$100 por mês para o catador associado e uma cesta básica por mês para a família de cada catador. Além disso, a Secretaria de Estado do Trabalho e da Economia Solidária (Setres) do estado do Maranhão diz que articula com as prefeituras a abertura de galpões para catadores e que criou um auxílio emergencial para a categoria no valor de R$400.