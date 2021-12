Cancelado réveillon na praia de Copacabana

Reveillon em Copacabana, Rio de Janeiro, foi cancelado pela prefeitura (foto: FERNANDO MAIA/RIOTUR)



O prefeito do Rio de Janeiro (RJ), Eduardo Paes (PSD), anunciou, em redes sociais, o cancelamento do réveillon na praia de Copacabana. Segundo o chefe do Executivo Municipal, ele prefere seguir as sugestões mais restritivas, já que há um conflito de opiniões entre os comitês da prefeitura e do governo estadual.



O prefeito do Rio de Janeiro (RJ), Eduardo Paes (PSD), anunciou, em redes sociais, o cancelamento do réveillon na praia de Copacabana. Segundo o chefe do Executivo Municipal, ele prefere seguir as sugestões mais restritivas, já que há um conflito de opiniões entre os comitês da prefeitura e do governo estadual.





Paes lamentou a decisão e ainda alfinetou o governador Cláudio Castro (PL). “Tomo a decisão com tristeza mas não temos como organizar a celebração sem a garantia de todas as autoridades sanitárias”, justificou. “Se é esse o comando do Estado (não era isso o que vinha me dizendo o governador), vamos acatar”. “Respeitamos a ciência. Como são opiniões divergentes entre comitês científicos, vamos sempre ficar com a mais restritiva. O Comitê da prefeitura diz que pode. O do Estado diz que não. Então não pode. Vamos cancelar dessa forma a celebração oficial do réveillon do Rio”, escreveu na manhã deste sábado (4/12).Paes lamentou a decisão e ainda alfinetou o governador Cláudio Castro (PL). “Tomo a decisão com tristeza mas não temos como organizar a celebração sem a garantia de todas as autoridades sanitárias”, justificou. “Se é esse o comando do Estado (não era isso o que vinha me dizendo o governador), vamos acatar”.

Outras capitais





Outras capitais também já cancelaram suas festas. A cidade de São Paulo decidiu cancelar na quinta-feira (2/12) as comemorações de Ano Novo para evitar a propagação da nova variante ômicron do coronavírus, uma medida tomada depois da confirmação de três casos.

O prefeito de Salvador, Bruno Reis (DEM), também já havia anunciado na semana passada que não haverá festa de réveillon neste ano na capital da Bahia . O cancelamento se deve, segundo o chefe do Executivo, ao recente aumento no número de casos de Covid-19 na Europa e também à variante Ômicron, descoberta recentemente na África do Sul.