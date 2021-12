Acusado de esfaquear e matar ex-namorada é condenado a 24 anos de prisão

Alan Fabiano Pinto de Jesus, 44 anos, acusado de feminicídio, contra Luciana de Melo Ferreira (foto: Reprodução/redesociais) Após cerca de dois anos do feminicídio da servidora do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Luciana de Melo Ferreira, 49 anos, o ex-namorado acusado de matá-la a facadas Alan Fabiano Pinto de Jesus foi condenado pelo Tribunal do Júri de Brasília a 24 anos de prisão nesta quarta-feira (1º/12). Antes do crime, a vítima já havia denunciado o ex-companheiro por violência doméstica.









Luciana de Melo Ferreira foi morta em 2019 (foto: Arquivo Pessoal)





O caso





O acusado e vigilante Alan, com 45 anos na época, entrou no prédio onde Luciana vivia, no Sudoeste, após conseguir abrir a porta com uma senha. Imagens das câmeras de segurança do local registraram o momento em que o ex-namorado chegou encapuzado no apartamento da vítima, duas horas antes do crime. Segundo a polícia, Alan esperou escondido nas escadas, até que Luciana chegasse, às 22h32.





Em seguida, ele foi ao apartamento dela e, 17 minutos mais tarde, deixou o prédio com uma bolsa de cor escura e sem encostar na fechadura da portaria. O corpo de Luciana só foi encontrado pela filha dois dias depois com 48 perfurações feitas por um objeto pequeno. A investigação acredita que o crime foi premeditado.





Relacionamento





Luciana e Alan namoraram durante quatro meses. Em outubro de 2019, Luciana rompeu o relacionamento. Ela já havia denunciado Alan por violência doméstica, depois de um episódio em que ele jogou o carro em que ambos estavam contra uma árvore. O acusado chegou a ser preso na época, mas foi liberado com a condição de usar uma tornozeleira eletrônica.





A Justiça também o proibiu de se aproximar da vítima, dos familiares dela, do apartamento, e do local em que ela trabalhava. No entanto, no mesmo mês em que o crime ocorreu, Luciana decidiu autorizar a retirada da medida, uma vez que ela acreditava que Alan não voltaria a procurá-la.