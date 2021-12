Vídeo: idoso salva criança de caminhão desgovernado

Um dos carros atingidos pelo caminhão ficou totalmente destruído (foto: Arquivo pessoal/Maurílio Eduardo Rosseto) O empresário Sérgio Aparecido Moreira, de 73 anos, viu a morte de perto na tarde de terça-feira (30/11), quando um caminhão desgovernado desceu a rua de Vila Sândano, em Ourinhos (SP), na direção dele e da vizinha, a pequena Sarah, de 4 anos. Ao perceber a movimentação do veículo, o homem pegou a menina no colo e desviou do automóvel. Por poucos segundos os dois não foram esmagados pelo cargueiro, que destruiu carros estacionados no local.









Ao G1, o homem disse que a tragédia foi evitada apenas "por Deus". "Nem tive tempo de pensar em nada, quando escutei a gritaria e vi o caminhão descendo, só pensei em pegar a Sarah no colo e sair correndo. Foi por muito pouco, o caminhão passou raspando. Foi por Deus", disse.



'Nem tive tempo de pensar em nada, quando escutei a gritaria e vi o caminhão descendo, só pensei em pegar a Sarah no colo e sair correndo', disse o homem (foto: Redes sociais/Reprodução)





Ele também contou que a criança de 4 anos é vizinha da oficina e, desde muito pequena, frequenta o local para brincar, e, assim, desenvolveu um apego com Sérgio. "Ela é muito apegada a mim, é grudada em mim e desde pequenininha gosta de ficar comigo aqui na oficina. Sua mãe sabe que cuidamos e por isso deixa que ela venha sempre aqui", compartilhou o empresário.





Vanessa Rosseto, mãe de Sarah, conta que a menina tinha ido encontrar Sérgio há apenas alguns momentos antes do acidente. Ela estava com a empresária, no pequeno comércio que a família tem na parte térrea da casa em que moram, do lado da oficina.









"Ela [Sarah] estava sentadinha aqui na nossa loja e saiu para ir à oficina como sempre faz. Eu vi o caminhão descendo a rua e num primeiro momento nem percebi que ele estava sem motorista. Quando ouvi o barulhão corri para fora e vi minha filha ainda chorando no colo do Seu Sérgio. Foi um alívio", relembra Vanessa.





O caminhão danificou a parte de trás da picape em que os dois estavam e destruiu completamente um carro que estava ao lado, que ficou pressionado na parede. De acordo com a Polícia Militar, o motorista do veículo afirmou que o freio de mão apresentou problemas e, por isso, o carro começou a descer a rua. A corporação irá investigar as causas do acidente.