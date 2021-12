Militares ambientais capturam jiboias em duas residências

(foto: Divulgação/PMDF) Policiais Militares do Batalhão Ambiental (BPMA) capturaram na manhã desta quarta-feira (1º/12), duas jiboias, ambas estavam em residências no Distrito Federal. Os militares acionados, resgataram a primeira cobra, com tamanho de 1,5 metro, na quadra 17 conjunto 5, do Park Way, no quintal da casa de um casal de idosos.









Relembre





No dia 23 de novembro, outra jiboia foi resgatada por militares do Batalhão Ambiental (BPMA) no Distrito Federal. Encontrada em uma árvore na 207 do Recanto das Emas, o animal foi resgatado sem ferimentos pelos policiais e reintroduzida ao seu habitat natural.