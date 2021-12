Aluno de autoescola pisa forte em acelerador e atropela quatro pessoas

Prova prática de autoescola termina em atropelamento no interior de SP (foto: Redes Sociais/Reprodução ) Não é incomum ficar ansioso antes de exames importantes, como o da obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Em Atibaia, no interior de São Paulo, no entanto, o nervosismo de um aluno de autoescola ultrapassou os limites.









De acordo com as autoridades locais, três vítimas foram levadas ao hospital da cidade. Duas já foram liberadas e uma segue internada, com lesão no ombro.





Em nota, o Detran de São Paulo afirmou que “deu toda assistência à pessoa hospitalizada e abrirá um processo administrativo para apurar os fatos e tomar as medidas cabíveis”.





Já a autoescola envolvida no caso lamentou nas redes sociais o atropelamento. “Devido ao nervosismo, o aluno perdeu o controle do veículo em que estava e veio a atropelar quatro pessoas que estavam próximas ao local”, compartilhou, ao afirmar que está à disposição para prestar apoio às vítimas do acidente.





Além disso, afirmou que o “aluno está completamente chateado com a situação”. Não foram disponibilizadas pelas autoridades quaisquer informações sobre a identidade do aluno, incluindo a idade.



* Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.