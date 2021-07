Vídeo: câmera flagra atropelamento de jovem ciclista

Brendo morreu atropelado na noite desse sábado (17/7) (foto: Arquivo Pessoal)

Velório

Umgravou o momento em que Brendo Santiago de Oliveira, 20 anos, foipor um carro em frente ao quartel da Polícia Militar em Santa Maria, no DF. O rapaz estava dequando foi atingido por um Fiat Bravo cinza.Pelo vídeo, é possível ver que odesce do carro em um estacionamento próximo, com um passageiro, caminha até o corpo de Brendo, mas depois deixa o local.Segundo o relato do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), quando a equipe chegou aoo motorista não estava nas proximidades. Brendo foi socorrido por populares que passavam na região.Em entrevista ao, a irmã do ciclista, Stephany Santiago de Oliveira, destacou que “o mínimo que ele (motorista) poderia ter feito é prestar. Ele foi muito frio, de ter estacionado o carro, sair, olhar e ir embora a pé. Posso até entender a pessoa que fica nervosa, mas acho que o mínimo era pedir socorro”, diz.A equipe do CBMDF, ao chegar no local, identificou que Brendo estava com trauma de crânio gravíssimo, com afundamento de parte da cabeça e sangramento no nariz. Oestava desacordado e instável. Devido à gravidade, ele foi levado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), para o Hospital Regional de Santa Maria, onde morreu.Na manhã deste domingo (18/7), por volta das 10h, Stephany estava no Instituto de Medicina Legal (IML) aguardando a liberação do corpo. O local e o horário do velório ainda não foram confirmados. Pelo Facebook, Stephany pediu ajuda para realizar o último desejo do irmão.De acordo com ela, Brendo queria ser cremado e ter as cinzas jogadas em algum lugar da natureza. “Não temos condições suficientes para realizar esse último pedido. Vocês podem me ajudar com qualquer valor”, pede na publicação.Colaborações podem ser feitas pelo PIX: lucas28oeste@gmail.com