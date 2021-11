Com ameaça de quarta onda e nova variante, capitais cancelam réveillon

Ameaça de quarta onda e nova variante faz com que capitais cancelem festas de ano novo (foto: Reprodução/TV Alterosa)

Com uma possível ameaça de quarta onda e a aparição de uma nova variante do coronavírus, a realização do réveillon 2022 voltou a ser pauta na maioria das cidades. Depois da alta expectativa para a realização das festividades de ano novo, alguns municípios voltam a repensar a possibilidade do evento, com receio de um novo surto de COVID-19.