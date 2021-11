Receita e PF pegam 1,6 tonelada de cocaína em carga de gengibre no Porto de Natal

A Polícia Federal, em ação conjunta com a Receita Federal, apreendeu cerca de 1,6 tonelada de cocaína no Porto de Natal. A droga estava camuflada numa carga de gengibre, que tinha como destino o porto de Roterdã, na Holanda.



A apreensão ocorreu na tarde da segunda-feira, 29.



A PF vai instaurar um inquérito policial para aprofundar as investigações e identificar os responsáveis pela ação criminosa.



Os tabletes da droga foram encontrados escondidos em caixas e, após serem contabilizados, foram encaminhados para as formalidades legais de apreensão na Superintendência da Polícia Federal, onde ficarão armazenados em um depósito.



A cooperação entre as duas instituições para a apreensão utilizou tecnologia, scanner, técnicas de análise, gerenciamento de risco e emprego de cães farejadores da PF.