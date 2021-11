Passageiros tentam embarcar com coelho em voo e são impedidos; veja vídeo

Casal discute com funcionários da companhia aérea (foto: Reprodução/redes sociais)

Um casal de passageiros tentou embarcar com um coelho em um voo internacional, mas foi impedido por funcionários da companhia aérea KLM. A discussão, que terminou em confusão, ocorreu no Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, na Grande São Paulo, nessa quinta-feira (19/11).





Segundo o portal G1, o casal tinha autorização para embarcar com o animal, mas foi barrado pelos funcionários e se iniciou uma discussão com troca de palavrões e ameaças.





O momento foi registrado em vídeo que circula nas redes sociais. Veja:





O casal argumenta com a funcionária que tinha uma autorização judicial prévia e da própria companhia aérea autorizando o embarque do animal. Mas, após a discussão, uma briga generalizada tem início.

O casal compartilhou imagens do coelho momentos antes do embarque (foto: Reprodução/redes sociais)

De acordo com a empresa, houve um “equívoco interno” ao avisar a equipe de embarque sobre a documentação.





“Devido a um equívoco interno da companhia, o transporte excepcional do animal na cabine da aeronave, com base em uma decisão judicial, não foi comunicado à tripulação do voo com antecedência”, diz um trecho da nota.





“Ao contrário de cães e gatos, animais roedores não podem ser transportados na cabine da aeronave por razões de segurança, motivo pelo qual os passageiros não puderam embarcar no voo da KLM desta quinta-feira (18/11) em São Paulo com seu coelho”, completou.





A companhia aérea disse, ainda, que “lamenta profundamente que a situação tenha escalado para um desentendimento no local de embarque” e afirma condenar “qualquer tipo de comportamento violento de passageiros e colaboradores.”





Segundo o G1, o casal não conseguiu embarcar no voo de quinta-feira, mas a empresa informou que eles devem pegar um novo voo nesta sexta-feira (19/11). Uma investigação interna também foi aberta para apurar os fatos.

