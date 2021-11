Filho toca Hino Nacional para anunciar ao pai que passou na PMDF

Gesiel Freitas, de 34 anos, apareceu de surpresa no trabalho do pai e começou tocar o Hino Nacional no trompete. (foto: REPRODUÇÃO/ARQUIVO PESSOAL)

Gesiel Freitas, de 34 anos, apareceu de surpresa no trabalho do pai, na última sexta-feira (12/12). Por volta das 6h30, ele começou tocar o Hino Nacional no trompete. Não demorou mais que um segundo para que o pai, que estava prestando serviços para um amigo, percebesse e saísse correndo pelas escadas gritando “meu filho”. Essa foi a forma que Gesiel decidiu contar ao pai que acabara de ser convocado para a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF).









Nascido e criado em Brasília, Gesiel sempre ia com o pai aos desfiles de 7 de setembro. Desde cedo, os dois já gostavam de bandas militares. Aos 12 anos, por incentivo do pai, Geisel começou a estudar instrumentos musicais. Já adulto, ele tocou com personalidades de Brasília, como Ellen Oléria, Angel Duarte e Guga Cammafel.





Gesiel passou para o cargo de especialista corneteiro. Por não ter passado dentro do número de vagas, foi preciso esperar uma segunda turma. O curso de formação terá início em dezembro, com duração de oito meses. Perto de realizar o curso, Gesiel comemora. “Sempre sonhei em ser policial e sempre sonhei em tocar na banda da polícia”, comenta.





Veja a seguir o momento em que Gesiel conta para o pai, Geson Fernandes, a novidade.