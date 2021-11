Turista cai de falésia de 40 metros em passeio de quadriciclo; veja o vídeo

Um passeio que, inicialmente, era para ser algo divertido acabou em um acidente na Praia da Pipa, litoral do Rio Grande do Norte. Um jovem de 19 anos despencou de uma falésia de 40 metros de altura quando andava de quadriciclo.

O local é conhecido pela periculosidade das falésias. No ano passado, uma família faleceu em um desabamento. Segundo a Polícia Militar, neste caso, o turista desobedeceu a todas as recomendações de segurança quanto ao uso do veículo.